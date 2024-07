Konzertreihe gastiert in Büderich „Bach pur“ beim Meerbuscher Musiksommer

Susanne Strauss singt seit vielen Jahren in Chorgruppen des Büdericher Seelsorgebereichs, daneben auch in anderen Vokalensembles in Meerbusch und Düsseldorf. Johannes Maria Strauss ist studierter Kirchenmusiker und Musikpädagoge, hat unter anderem am Würzburger Dom gearbeitet und das Priesterseminar musikalisch begleitet. Seit 2001 ist er als sogenannter Seelsorgebereichsmusiker in Büderich tätig und verantwortlich für die gesamte Musikarbeit der Gemeinde. Daneben leitet er auch verschiedene Vokalgruppen in Meerbusch und Düsseldorf und ist als Komponist tätig.