Kultur in Meerbusch Preise der Musikschule werden steigen

Auch die Stadt Meerbusch steht nach wie vor hinter dem Konzept der Musikschule, die sich zu etwa der Hälfte selbst finanziert und darüber hinaus aus öffentlichen Mitteln betrieben wird. Sozialdezernent Peter Annacker betont die Bedeutung eines niedrigschwelligen Angebots an musikalischer Bildung vor allem für Kinder und Jugendliche. Aktuell sind knapp 2500 Personen an der Meerbuscher Musikschule eingeschrieben, den größten Anteil daran hat der Primarbereich, also Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren, mit über 1400 Schülern. Alle Musikschüler zusammen nehmen jährlich an rund 20.400 Unterrichtseinheiten teil. Durch die Anpassung der Gebühren hofft die Stadt, die Leistungsentgelte merklich zu erhöhen und rechnet, wenn die Änderung wie geplant im Herbst dieses Jahres in Kraft tritt, mit rund 666.000 Euro in 2025, im Vergleich zu 598.000 Euro in 2024 und 570.000 Euro in 2023.