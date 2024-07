Finanzen in Meerbusch Gebühren für Kultur, Bildung und Kitas steigen

In den vergangenen Monaten haben die Preise für Verbraucher in fast allen Lebensbereichen angezogen. Auch in Meerbusch spürt man die Verteuerung nicht nur an der Supermarktkasse: Vor der politischen Sommerpause hat der Stadtrat mehrere Punkte beschlossen, in denen die Preise verschiedener Einrichtungen angehoben wurden. Damit wird in vielen Fällen vor allem an frühere Entwicklungen angeknüpft: Mehrere reguläre Kostenpflichtiger Inhalt Preissteigerungen waren vor allem während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden und werden nun wieder aufgegriffen, um die auch für die Stadt steigenden Kosten zu decken. An diesen Stellen werden die Meerbuscher künftig tiefer in die Tasche greifen müssen: