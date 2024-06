Kultur in Meerbusch Musikschule spielt sieben Konzerte vor der Sommerpause

Den Auftakt der SingPause-Konzertreihe machen am Mittwoch, 19. Juni, 10:30 Uhr, die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Pastor-Jacobs- und Theodor-Fliedner-Schule in St. Stephanus in Lank-Latum. Am Montag, 24. Juni, laden die Kinder der Brüder-Grimm- und der Adam-Riese-Schule um 9 Uhr in die Heilig-Geist Kirche in Büderich. Ebenfalls am Montag, 24. Juni, geben die Kinder der Adam-Riese- und der St. Mauritius-Schule um 10:30 Uhr ihr Konzert in der Heilig-Geist Kirche. In Strümp steht am Mittwoch, 26. Juni, 10:30 Uhr, das SingPause-Konzert der Kinder der Martinus Schule in der Kirche St. Franziskus auf dem Programm. Den Abschluss bilden dann eine Woche vor Ferienbeginn die Kinder der Nikolaus-Schule am Montag, 1. Juli um 10:30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Osterath. Der Eintritt zu allen sieben Konzerten ist frei.