Kultur in Meerbusch Musikschüler bei Landeswettbewerb erfolgreich

Auch die übrigen Schüler, die in den Kategorien Holzblasinstrumente Solo (Blockflöte, Saxophon), Blechblasinstrumente Solo (Tuba, Tenorhorn, Trompete), Klavierbegleitung (Klavier) und Duo Klavier und ein Streichinstrument (Violine, Violoncello) in Köln angetreten waren, kehrten mit sehr guten Ergebnissen nach Meerbusch zurück: Dominik Michael am Violoncello erreichte ebenfalls einen ersten Preis, Nils Bührmann (Tenorhorn) und Samuel Kretzschmar wurden mit zweiten Preisen ausgezeichnet. Dritte Preise gingen an Baoni Li (Violine), begleitet von Gastpianistin Hewei Li, Felicitas Bell (Blockflöte) und Ghiath Haykal (Klavierbegleitung).