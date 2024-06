Kultur in Meerbusch Musikalische Lesung zu Robert Schumann

„Klassik aber frisch“ heißt das Konzertprogramm, das von Ekaterina Porizko ins Leben gerufen wurde. Auftritte gibt es im Alten Küsterhaus in Büderich und in der Klavierwerksatt von Marten Overath in Lank. Am Donnerstag, 27. Juni, steht nun der nächste kulturelle Abend an. Um 19 Uhr findet in der Galerie im alten Küsterhaus eine musikalische Lesung über Robert Schumann statt. „Während in Düsseldorf das jährliche Robert Schumann Festival ,Romantisiere Dich‘ sich langsam dem Ende neigt, konnten wir in Meerbusch natürlich das Thema nicht übergehen“, teilt Porizko mit.