Kultur in Meerbusch : Zeitreise mit dem Lotumer Buretheater

Kultur in Meerbusch

Meerbusch Alle Vorstellungen in diesem Jahr mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die schönsten Mundartstücke aus früheren Jahren gibt es nun als Video auf der Homepage des Vereins. Werner Schmalbach hat das Material gesichtet.

Der Nachlass des Vaters beinhaltet historische Dokumente. Sie sind Zeugen des lokalen Geschehens - zum großen Teil von Karl Schmalbach in Szene gesetzt. Da wegen Corona alle Vorstellungen des Lotumer Buretheaters ausgefallen sind, hat sich Sohn Werner Schmalbach, Vize-Vorsitzender des Vereins, etwas überlegt: „Wir wollen die Zeit im Lockdown angenehmer gestalten. Deshalb habe ich unsere Homepage um die Rubrik ‚Videos‘ erweitert.“

Dort können sich Mundarttheater-Freunde auch die ersten drei großen Erfolge von Karl Schmalbach ansehen: „Es handelt sich um die jeweiligen Erstaufführungen.“ Dazu gehören „Es jet Opa“, „Tante Trina“ und „König Koebes I.“ von 1985 und 1987. Außerdem sind aus den Jahren 1993 bis 2015 „Als ov nix jewess wür“, „Der Erbe von Kloster Meer“ und „De fiese Möpp“ zu sehen. Und es sind Radio-Mittschnitte zu hören, darunter eine Tonaufnahme von 1955, die Operette „Bürgermeister von Lankum“ im Original-Radio-Ton plus Foto. „Die Qualität entspricht dem damaligen Stand der Technik. Mein Vater, der lange im Kirchenchor St. Stephanus auch als Vorsitzender aktiv war, hat den Text zu seinem Erstlingswerk geschrieben und Chorleiter Jakob Royen die Musik“, berichtet Werner Schmalbach. Die Wiedergabe der Videos aus den früheren Jahren ist nicht mit der heutigen Qualität zu vergleichen: „Damals habe ich ein Mikrofon irgendwo am Bühnenrand befestigt – heute ist das alles professionell. Es wurde früher auch nicht etwa gespart, es war halt so. Und deshalb gehörte auch eine Holzkiste im vorderen Bühnenbereich zum Bild – darin saß immer eine Souffleuse oder ein Souffleur.“