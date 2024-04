Blaulicht in Meerbusch Müll behindert das Löschen eines Kellerbrandes

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag zu einem Brand an der Hindenburgstraße in Büderich ausrücken. Die Leitstelle alarmierte neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Büderich und Strümp sowie den Führungsdienst der Feuerwehr Meerbusch. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss fest.