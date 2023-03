Freizeit in Meerbusch „Mühlentag“ in der Teloy-Mühle

Die Idee war plötzlich da. „Ganz spontan, ich war wie elektrisiert, dachte daran, dass das eine wahnsinnige Geschichte werden könnte“, erinnert sich Michael Geke, Inhaber des Unternehmens „Quantmade“ mit Sitz an der Gonellastraße in der sanierten Löwenburg, deren Wahrzeichen die Betonlöwen sind. Als Mitglied des Heimatkreises Lank war dem von Kind an begeisterten Mühle-Spieler sofort klar, dass „Mühle in der Mühle“ gemeinsam mit dem Verein umgesetzt werden muss.