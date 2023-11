Buchhandlung in Meerbusch Mrs Books feiert Abschied mit einem Gläschen Prosecco

„Tschüs - wir sehen uns in Lank wieder!“ Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sich viele Kunden am Dienstag von der Buchhandlung „Mrs. Books“ in Osterath. Viel Wehmut war dabei, als sich die Bücherfreundinnen, fast ausschließlich Frauen, zum letzten Mal in dem schönen, mit Efeu bewachsenen Backsteingebäude im Zentrum des Dorfes mit Lesestoff eindeckten.