Bildung in Meerbusch Mottoparty zur Eröffnung des VHS-Semesters

(RP) VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert und ihr Team laden ein zu einer Schwarz-Weiß-Motto-Party, um die Eröffnung des Frühjahrssemesters der Meerbuscher Volkshochschule zu feiern. Nach vier Jahren, in denen dieses Fest in Folge von Corona abgesagt werden musste, findet das Semester-Opening in diesem Jahr wieder mit der beliebten Krefelder Band „Good times“ am Freitag, 8. März, von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus in Osterath statt.