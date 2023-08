Polizei in Meerbusch Motorrollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag (24.08.) gegen 18.35 Uhr wurde ein 23-Jähriger aus Düsseldorf bei einem Verkehrsunfall an der Necklenbroicher Straße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Düsseldorfer mit seinem Motorroller in Richtung Moerser Straße unterwegs gewesen, als ein 46 Jahre alter Mann aus Meerbusch beim Ausfahren aus einem Parkplatz seine Vorfahrt missachtete. Der Rollerfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Skoda des Meerbuschers nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde er so schwer verletzt, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Autofahrer nach links auf die Necklenbroicher Straße abbiegen. Den Rollerfahrer hatte er aufgrund der eingeschränkten Sicht durch parkende Fahrzeuge dabei zu spät wahrgenommen. Die Necklenbroicher Straße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Kaarst übernommen.