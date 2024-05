Polizei in Meerbusch Motorradfahrer stürzt nachts im Kreisverkehr

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag (24.05.) gegen 0.20 Uhr in einem Kreisverkehr an der Gonellastraße / Uerdinger Straße mit seinem Fahrzeug gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Mann beim Befahren des Kreisverkehres zu Fall und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Alkohol und/oder Drogen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern auch sein Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1. Die Polizei warnt davor, dass das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefährlich enden kann. Die Einnahme von Drogen und Alkohol kann zahlreiche körperliche sowie psychische Auswirkungen haben. Beispielsweise kommt es zur Einschränkung der Reaktionszeit oder des Konzentrationsvermögens. Auch werden Situationen, sowie das eigene Fahrvermögen fehleingeschätzt. Im Straßenverkehr kann ein solcher Konsum fatale Folgen für den Konsumierenden sowie unbeteiligt betroffene Personen haben. Drogen können bereits in geringe Mengen die Fahrtüchtigkeit herabsetzen.