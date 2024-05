BGH bestätigt Urteil Drei Jahrzehnte nach Mord in Maisfeld – lebenslange Haft für 64-Jährigen ist rechtskräftig

Die Tat vom 20. August 1992 am Rheindeich in Meerbusch bei Düsseldorf war jahrzehntelang unaufgeklärt geblieben. Im November 1993 berichtete die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ über sogenannte „Morde im Maisfeld“. In einem Fall ging es dabei auch um eine 50-jährige Reiseführerin, die seit August 1992 zunächst als vermisst galt.