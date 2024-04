Blaulicht in Meerbusch Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Meerbusch · In Büderich hat ein 30-Jähriger am Sonntag schwere Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei berichtet, war der Düsseldorfer gegen 10.45 Uhr auf der Düsseldorfer Straße unterwegs, als ein 39-Jähriger mit seinem Auto in ein dortiges Grundstück abbiegen wollte und den Mopedfahrer übersah.

29.04.2024 , 13:00 Uhr

Der Mopedfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 30-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob die tief stehend Sonne die Sicht des Autofahrers beeinträchtigte, wird laut Polizei nun ermittelt. Die Beamten mahnen zu Umsicht und Rücksichtnahme: „Gerade in den warmen Monaten steigt die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die mit einem Zweirad unterwegs sind.“ Nicht immer seien die Zweiradfahrer sofort zu erkennen. „Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer oder auch Motorradfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden.“ Oft mit schweren Verletzungen, weil Zweiradfahrer nun mal keine Knautschzone hätten.

