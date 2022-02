Sperrung Moerser Straße (L 137) : Öffnung der Moerser Straße nicht in Sicht

Büderich/Strümp Am Freitag hat der städtische Bauhof an der Umleitung Strümper Straße Parkverbotsschilder aufgestellt. Immer noch ist unklar, wie lange die Moerser Straße gesperrt bleibt.

Außerdem hatte die Stadt angekündigt, an der Querung am Winklerweg eine mobile Ampel aufstellen zu wollen. Den Weg nutzen viele Kinder als Schulweg zur Nikolausschule am Wienenweg. „Aber das kann leider noch dauern“, so Assenmacher. Die Nachfrage nach mobilen Ampeln sei so groß, „dass das nicht von heute auf morgen“ klappen werde. Den Vorschlag aus der Politik, dort kurzfristig Schülerlotsen zu positionieren, will die Verwaltung nun prüfen. Assenmacher will außerdem das Gespräch mit der Polizei suchen: „Vielleicht kann der Bezirksbeamte dort morgens aufpassen.“