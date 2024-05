Shoppen in Meerbusch Mode im Doppelpack

Die Hosen, Shirts, Pullis und Jacken, die Betty Tusch in ihrem Bekleidungsgeschäft an der Dorfstraße anbietet, fallen unter die Kategorie „Junge Mode“. Doch das heißt nichts. „Männer bis 70 kaufen bei uns ein“, berichtet die Inhaberin von „MM6“. „Sie kommen nebenan aus dem Restaurant ,Gulasch‘ und sagen: ,Das habe ich bei Ihnen gesehen und hätte es gerne.‘“ Ganz so verwunderlich ist dies nicht. Denn die bei coolen Kids beliebten Farben wie Beige, Braun und Khaki gefallen auch Leuten älteren Semesters.