Klimaschutz in Meerbusch : Der Dr.-Franz-Schütz-Platz ist jetzt grüner

Büderich 32 Stellplätze wurden vom Asphalt befreit. Dafür gibt es jetzt wasserdurchlässigen Schotterrasen und 19 mobile Pflanzkübel. Das neue Grün soll das Mikroklima verbessern. Zudem entstanden neue Sitzmöglichkeiten.

Gerade hatte der Minibagger am Freitagvormittag die ersten mobilen Pflanzkübel auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz abgesetzt, da machten es sich darauf auch schon einige Büdericher in der Sonne gemütlich. Auch das ist eines der Ziele, die die Stadt mit den neuen Elementen verfolgt: die Aufenthaltsqualität auf Meerbuschs größtem Platz soll verbessert werden.

16 hellgraue große und drei flache Kübel haben Mitarbeiter des Büdericher Gartenbaubetriebs Terra Viridis bepflanzt und am Freitag auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz abgeliefert. In den großen, rund vier Tonnen schweren Kübeln wachsen Zelkoven, das sind asiatische Stadtklimabäume, die besonders gut Hitze und Trockenheit vertragen. Denn der belebte und nahezu komplett versiegelte Platz mitten in Büderich soll nicht nur grüner, sondern widerstandsfähiger gegen Klimabelastungen werden. Denn dass auch in Meerbusch zügig etwas gegen die lokalen Auswirkungen des Klimawandels getan werden muss, hat die Stadtklima-Analyse gezeigt. Die ließ die Verwaltung bereits im Jahr 2020 als Teil des Meerbuscher Klima-Anpassungskonzeptes erstellen.