Kunst in Meerbusch Meerbuscher Kulturkreis lädt zum Kulturstammtisch mit Erika Danes ein

Am Mittwoch, 11. Oktober um 18 Uhr findet der nächste Kulturstammtisch des Meerbuscher Kulturkreises im Alten Küsterhaus in Meerbusch-Büderich statt. Der Abend ist der Künstlerin Erika Danes gewidmet. Die freie Journalistin Monika Götz wird die 1. Vorsitzende des Vereins Meerbuscher Künstler interviewen und über ihr Lebenswerk befragen. Seit 1975 beschäftigt sich Erika Danes mit der Kunst. Zuletzt hatte sie die Ausstellung „Verein(t)“ in der Teloy-Mühle initiiert und mitgestaltet. Themen ihrer Arbeiten sind Wahrnehmungen des eigenen Umfeldes, Reiseeindrücke sowie figürliche Szenen. Neben der Öl- und Acrylmalerei ist die Grafik eine ihrer bevorzugten Technik, derzeit besonders der Holzschnitt, auch gerne in Verbindung mit eigenen Fotografien.