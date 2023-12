Zwei Menschen aus dem Rhein gezogen Landrat dankt mutigem Lebensretter

Dieses Geschehen zeige nach Angaben der Polizei, wie wichtig aufmerksame Zeugen sind. Durch das sofortige Handeln konnten an diesem Abend zwei Leben gerettet werden. Die Polizei ruft daher weiterhin alle Menschen dazu auf, die Gefahren von Flüssen nicht zu unterschätzen. Durch den Schiffsverkehr auf dem Rhein entsteht unter Wasser ein starker Sog, der an der Oberfläche oft nicht erkennbar ist und jeden in die Tiefe ziehen kann. Die immensen Strömungen bringen auch geübte Schwimmer dann schnell an ihre Grenzen. Aus diesem Grund warnt die Polizei: Selbst das Stehen im Fluss kann lebensgefährliche Folgen haben.