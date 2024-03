Meerbusch Landrat: Mit Flüchtlingen den Fachkräftemangel angehen

Wobei es immer sinnvoller sei, die Neuankömmlinge in normalen Wohnhäusern unterzubringen als in großen kommunalen Einrichtungen. „Wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten aufeinander hocken, ist das Konfliktpotenzial automatisch größer als in einem Einfamilienhaus“, sagt der CDU-Politiker. Die meisten Flüchtlinge kämen aber seit Beginn des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine. Und mit ihnen gebe es auch kaum Probleme.