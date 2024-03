Freizeit in Meerbusch Mit dem Fahrrad zum Ostereiermarkt

Den Rückweg treten wir über Knotenpunkt 35 an. In Nievenheim folgen wir den Punkten 39 und 45, dann peilen wir die Punkte 84, 75 und 74 in Allerheiligen an. Danach radeln wir neben dem idyllischen Norfbach, der bei Punkt 73 in die Erft mündet.