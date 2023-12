Advent in Meerbusch Mit Shuttle-Bussen zum Nikolaus-Sonntag

Insgesamt drei Nikolaus-Linien stehen den Weihnachtsmarktbesuchern zur Verfügung. In der Zeit von 11 und 19 Uhr pendeln die Busse im Stundentakt zwischen den einzelnen Stadtteilen. Die Linie 1 startet in Büderich Am Deutschen Eck und fährt über Büderich Kirche, Forsthaus, Bergfeld in Strümp, An der Alten Schule in Ilverich, den Deichweg in Langst-Kierst und die Haltestelle Nierst Kirche bis zur Haltestelle Gonellastraße in Lank. Über dieselben Haltestellen geht es zurück zum Deutschen Eck nach Büderich.