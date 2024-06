Bildung in Meerbusch „MINT-Magie“ in der Stadtbibliothek

Bis zum 5. Juli läuft in der Stadtbibliothek Meerbusch die Aktion „MINT-Magie” des Bundesforschungsministeriums. Ziel ist es, die Kinder an die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik heranzuführen, indem sie Bücher aus diesen Themengebieten lesen. So soll langfristig das Interesse an diesen Bereichen geweckt und die Grundlage für spätere Karrierewege gelegt werden.