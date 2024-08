Ferien in den Grundschulen Meerbuscher Schüler flitzen in Minicars über den Schulhof

Serie | Meerbusch · In Büderich konnten sich Mädchen und Jungen beim Ferienprogramm an der Adam-Riese-Grundschule wie Autofahrer fühlen. In kleinen Wagen mussten sie einen Parcours auf dem Schulhof absolvieren.

15.08.2024 , 05:15 Uhr

Mia und Hannah hatten in ihrem Minicar viel Spaß. Foto: Anne Orthen

Auto fahren dürfen Grundschüler zwar noch nicht. An der Adam-Riese-Schule in Büderich konnten sie aber schon einmal testen, wie es sich später anfühlen wird. Im Rahmen der Ferienbetreuung kamen Minicars aus Oberhausen an die Witzfeldstraße. Warum diese Kinder in den Ferien gern in die Schule gehen Ferienangebote in Meerbusch Warum diese Kinder in den Ferien gern in die Schule gehen Auf dem Schulhof war ein Verkehrsübungsplatz im Miniformat aufgebaut, auf dem die Mädchen und Jungen ihre Fahrkünste mit den kleinen Autos ausprobieren konnten. Dabei lernten sie auch ganz nebenbei spielerisch die Verkehrsregeln, berichtet Mandy Dümke, die an der städtischen Grundschule den Offenen Ganztag koordiniert. Das Programm in der zweiten Hälfte der Sommerferien wurde vom Verein OBV Meerbusch angeboten. Grundschüler bauen sich ihr Strandgefühl Ferien in Meerbusch Grundschüler bauen sich ihr Strandgefühl Dazu gehörten unter anderem Ausflüge in den Tierpark Brüggen und zum Gertrudenhof in Hürth samt Streichelzoo und Erlebnisgelände. „Beim Programm ,Ran an die Kartoffel‘ lernten die Kinder alles rund um die beliebte Knolle und genossen anschließend eine köstliche Ofenkartoffel mit Kräuterquark“, sagt Dümke. Kreativ geworden seien die Grundschüler beim Gestalten eines Korallenriffs, von Leuchttürmen und Segelbooten sowie beim Bemalen von T-Shirts. Des Weiteren auf dem Programm: „Wir basteln Sonnenfänger und kreieren bunte Sandbilder“, berichtet Mandy Dümke. „Zum Abschluss der Woche besuchen wir einen nahe gelegenen Spielplatz.“

(sug)