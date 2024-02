Von Meerbusch zum Landtag in Düsseldorf Meerbuscher Migranten besuchen die „Demokratieschule“

Morteza und Mohammat aus Afghanistan sowie der Ukrainer Vitalii nehmen in der ersten Reihe des Plenarsaales im Düsseldorfer Landtag Platz. Etwas vorsichtig zunächst, aber durchaus interessiert, was sie am heutigen Tag erleben werden. Die drei sind Teilnehmer eines Integrationskurses der Meerbuscher Volkshochschule (VHS). Denn um sich in einem Land heimisch zu fühlen, muss man nicht nur die Sprache verstehen, sondern auch wissen, wie das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben funktioniert. Daher nehmen nach Deutschland geflüchtete Migranten an Integrationskursen teil.