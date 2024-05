Familien in Meerbusch Mehr Unterstützung für Eltern in Büderich

Meerbusch · Kinder zu erziehen, ist für alle Mütter und Väter eine große Aufgabe, insbesondere aber für Familien in schwierigen Lebenslagen, beispielsweise für Alleinerziehende oder Geflüchtete. Ihnen will die Stadt mit Angeboten in sogenannten Familienzentren zur Seite stehen. Nun soll ein neues hinzukommen.

28.05.2024 , 16:24 Uhr

Die Kita „Nepomuk“ in Büderich, die von der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH betrieben wird, ist der einzige Kindergarten in Meerbusch, der bereit war, schon zum 1. August dieses Jahres als Familienzentrum zu starten. Foto: Sonja Schmitz