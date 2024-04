Verkehr in Meerbusch Mehr Unfälle und mehr Verletzte im Straßenverkehr

So auch an der Kreuzung von Poststraße und Witzfeldstraße. Dort wurden bei vier Unfällen Personen verletzt. In zwei Fällen missachteten Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt, ein weiterer Unfall passierte beim Abbiegen, ein anderer beim Abfahren in den fließenden Verkehr. Um die zum Teil unübersichtliche Situation zu entschärfen, wurden mehrere Maßnahmen beschlossen und sogar weitestgehend umgesetzt. „Das hat hervorragend geklappt“, lobt Thomas Pilz. Für eine bessere Sicht wurde der Stellplatz für die Altglascontainer ein Stück zurückgezogen. Die Linksabbiegerspur auf der Witzfeldstraße wurde entfernt. Zur Geschwindigkeitsreduzierung wurden weitere Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht. Bereits bestellt sind so genannte Speedbumper, also kleine Schwellen. Diese werden dann auf die Fahrbahn aufgebracht, um die Autofahrer zum Abbremsen zu bringen.