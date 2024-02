Schulen in Meerbusch Mehr Gemeinsames Lernen an Grundschulen

In den vergangenen Jahren sind vier Meerbuscher Grundschulen für das Gemeinsame Lernen eingerichtet worden. Bei dem Konzept geht es darum, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer allgemeinen Grundschule zu unterrichten. Dies geschieht bereits in Büderich an der Städtischen Martinus-Schule, der Städtischen Brüder-Grimm-Schule, der Städtischen Adam-Riese-Schule und der Städtischen Theodor-Fliedner-Schule in Lank. Nun hat sich das Schulamt im Rhein-Kreis Neuss an die Meerbuscher Stadtverwaltung gewandt mit dem Ziel, zum Schuljahr 2024/2025 weitere Grundschulen für Gemeinsames Lernen einzurichten. Dabei handelt es sich um die Städtische Pastor-Jacobs-Schule, die Städtische Eichendorff-Schule und die Städtische Nikolaus-Schule.