Soziales in Meerbusch Heimkinder sollen mehr Geld für Kleidung bekommen

Rund 30 junge Menschen leben in Meerbusch in Einrichtungen der sogenannten stationären Jugendpflege. Diese Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in den eigenen Familien leben können, werden durch die öffentliche Hand unterstützt. Nun wurde der Geldbetrag erhöht, mit dem die Kleidung der jungen Menschen finanziert wird.