Überregionaler Anstieg Mehr Keuchhusten-Fälle in Meerbusch

In Meerbusch haben sich in diesem Jahr bisher doppelt so viele Menschen mit Keuchhusten angesteckt wie im Vorjahr. Das teilt der für Meerbusch zuständige Rhein-Kreis Neuss auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bisher seien in diesem Jahr zehn Fälle gemeldet worden, zum gleichen Zeitpunkt 2023 waren es nur fünf. Keiner der betroffenen Patienten musste wegen Keuchhusten im Krankenhaus behandelt werden.