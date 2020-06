Freizeit in Meerbusch : Meerbad öffnet Plansch- und Lehrschwimmbecken wieder

Meerbusch Nach der Wiedereröffnung am 6. Juni konnten bislang nur Bahnenschwimmer im Büdericher Meerbad ins Wasser gehen. Die Stadt teilt nun mit, dass fortan auch den jungen Schwimmern wieder das Planschen erlaubt ist.

Das städtische Meerbad an der Friedenstraße in Büderich ist nach der Corona-Pause seit zwei Wochen wieder geöffnet. Was Kinder und Familien freuen wird: Nachdem zunächst aus Infektionsschutzgründen nur das Bahnenschwimmen erlaubt war, sind nun auch das Lehrschwimmbecken und das Planschbecken für die jungen Schwimmer wieder freigegeben. Das teilte die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Im großen Mehrzweckbecken ist auf den Bahnen 4 und 5 weiterhin nur Bahnenschwimmen erlaubt. Auf den Bahnen 1 bis 3 gibt es keine Einschränkungen mehr, die Abstandsregeln sind allerdings einzuhalten.