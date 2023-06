Bildung in Düsseldorf Mauritiusschüler beim Wettbewerb „Die Kleine“ erfolgreich

Seit zwei Jahren ist auch die Büdericher St. Mauritius-Schule mit Klassen dabei, die 2021 und 2022 den ersten Platz belegten. Traditionell stimmen die Besucher der Ausstellung darüber ab – in diesem Jahr waren es über 4000 – , welches ihr Lieblingswerk ist. Die Beliebtheit des unter der Schirmherrschaft vom Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller stehenden und den Stadtwerken Düsseldorf geförderten Wettbewerbs ist an den glücklichen Gesichtern der teilnehmenden Kinder sowie ihrer kreativen Beiträge abzulesen. „Die Kinder sind hellauf begeistert, finden das Projekt richtig toll. Und ich bin auch Feuer und Flamme. Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei“, erklärt Katja Dreker, Lehrerin der 4c der Brüder-Grimm-Schule. Ihre Schüler sowie die der Klasse EII (1 und 2) unter Anne Claßen haben das erste Mal teilgenommen und sind ebenso wie die Klasse 3a der St. Mauritius-Schule in den Mittelrängen gelandet. „Die 4b der St. Mauritiusschule belegt den dritten Platz“, berichtet Friederike van Delden, Kunstpalast-Mitarbeiterin und Kuratorin „Die Kleine“. Mit kreativ dargestellten Buchstaben, Zahlen und Zeichen und einem „Mach mit!“ hatte die 4b das Museums-Publikum aufgefordert, eigene Wörter zu bilden. Lehrerin Anke Glaubke und auch ihre Kollegin Olga Hein freuen sich über diesen Erfolg: „Dieser Wettbewerb ist ein großartiges Projekt, die Kinder sind immer mit ganz vielen Ideen dabei.“ Die Schüler der 4b hatten zum dritten Mal teilgenommen, im kommenden Jahr sind die unteren Klassen beteiligt. Schließlich dürfen sich alle Kinder der teilnehmenden Grundschulen darüber freuen, dass ihre Gemeinschaftsarbeiten rund drei Wochen im NRW.-Forum zu sehen sind. Als Abschluss des diesjährigen Wettbewerbs ließ Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast, wissen: „Dass Kinder im Kunstpalast willkommene Gäste sind, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Ich freue mich über das von Jahr zu Jahr steigende Interesse an dem Projekt – von Seiten der sich bewerbenden Schulen und auch des Publikums.“ Jedes teilnehmende Kind erhielt ein Exemplar des Ausstellungskatalogs sowie ein Geschenkpaket mit Produkten des Sponsors Lamy. Im nächsten Jahr geht der Kunstwettbewerb „Die Kleine“ in die fünfte Runde. Bewerbungen können ab Herbst eingereicht werden.