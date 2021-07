Bildung in Meerbusch : Mauritius-Schüler gewinnen Kunstpreis

Bildung in Meerbusch

Büderich/Düsseldorf Im Kunstpalast Düsseldorf wurden die Schüler der 2b für ihr Gemeinschaftskunstwerk ausgezeichnet. Es war in der Ausstellung „Die Kleine“ zu sehen und wurde auch von großen Künstlern gelobt.

„Bühne frei“ hieß es vor wenigen Tagen für die Schülerinnen und Schüler der 2b der St. Mauritius-Schule Büderich. Die Klasse hatte sich an dem vom Kunstpalast Düsseldorf initiierten Wettbewerb „Die Kleine“ beteiligt und ist unter insgesamt 24 teilnehmenden Klassen aus Düsseldorf und der Region mit 411 von 1569 abgegebenen Publikums-Stimmen als Gewinnerklasse hervorgegangen. Mit ihrer Gemeinschaftsarbeit zum Thema rund um die Elemente „Erde. Wasser. Feuer. Luft.“ und dem Zusatz „Corona“ hat jedes der Kinder seine bildliche Darstellung in einem Schuhkarton verewigt. Aus diesen Bildern wurde ein großes gemeinsames Kunstwerk.

Das kam beim Publikum trotz der bis auf zehn Tage ausschließlich auf der Kunstpalast-Webseite gezeigten Präsentation aller Arbeiten sehr gut an. Dieser Erfolg begeistert Schulleiterin Therese Kaluza und Klassenlehrerin Bernadette Lütkeniehoff. Sie nahmen an der Preisverleihung teil: „Diese Gemeinschaftsarbeit ist im Distanzunterricht entstanden. Das war etwas Interessantes, eine gute Abwechslung zum Unterricht am Computer.“