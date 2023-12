Meerbusch Apotheke unterstützt WDR-Aktion

Mit der Aktion Weihnachtswunder hat der WDR am Wochenende für Mütter in Not gesammelt. Auch aus Meerbusch wurde dieses Projekt unterstützt: Das Team der Büdericher Mauritius-Apotheke hat sich mit einer spontanen Aktion beteiligt. „Die Idee, etwas zum Weihnachtswunder beizutragen, kam uns ein paar Tage zuvor auf unserer eigenen Weihnachtsfeier“, berichtet Apothekerin Almuth Berghs. Mit ihren Mitarbeitern hat sie daher am Samstag vier Stunden lang selbstgemachte gebrannte Mandeln und Eierlikör gegen eine Spende verschenkt. „Ich denke, wir können in diesen Zeiten so viele positive Nachrichten wie möglich gebrauchen“, so Berghs nach der Aktion, bei der 900 Euro für den guten Zweck zusammenkamen.