Büderich : Gärtnermeister als Traumberuf

Büderich Matthias Bogie ist im Gartencenter aufgewachsen. Nach einer aufwendigen Ausbildung ist er im väterlichen Betrieb für die Baumschule mitverantwortlich.

Seit Sommer 2021 ist der Junior als Gärtnermeister im Fachbereich Verkaufen und Beraten im elterlichen Unternehmen und sagt: „Das war immer mein großer Traum.“ Vor der Erreichung dieses Zieles lagen einige Jahre der Ausbildung. Matthias Bogie – heute 24 Jahre alt – besuchte nach der Adam-Riese-Schule die Maria Montessori-Schule und machte nach der zehnten Klasse mit Fachoberschulreife die erste Ausbildung: „Drei Jahre Lehrzeit in Düsseldorf Hamm in der Produktion, Fachrichtung Zierpflanzenbau.“

Im Bogie-Unternehmen hat er sich anschließend zum Einzelhandelskaufmann ausbilden lassen (verkürzt auf zwei Jahre), war dann ein Jahr in Nürnberg, um in der Gartenwelt Dauchenbeck alle Bereiche zu durchlaufen und anschließend ein Jahr in England. Dort, in Preston, hat er gesehen, dass andere Pflanzen-Unternehmen einen eigenen Stil fahren: „Zum dortigen Pflanzencenter gehört unter anderem ein Hofladen, Restaurants und viel Unterhaltung. Es war spannend, das zu sehen.“ Im Anschluss gings noch einmal nach Heilbronn: „Mir fehlten noch zwei Monate Berufserfahrung für das Meisterdiplom.“