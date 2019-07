Rund um die Dorfstraße : Massiver Stromausfall mitten in Büderich

Foto: dpa/Bernd Settnik

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es im Zentrum von Büderich einen massiven Stromausfall. Die Arbeiten dauern den ganzen Freitag an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ena) Nichts ging mehr in Sachen Stromversorgung in der Nacht zu Freitag rund um die Dorfstraße in Büderich. Ein Wasserschaden in einem Supermarkt – das Wasser tropfte bereits durch die Decke – hatte die komplette Schaltanlage der Stadtwerke Meerbusch in dem Gebäude zerstört und zu einem massiven Kurzschluss geführt. „Das war wirklich ein ordentlicher Bereich, der davon betroffen war, auch sämtliche Geschäfte im Büdericher Zentrum“, sagt Andrea Steffen, Sprecherin der Stadtwerke Meerbusch (stm).

„Natürlich ist so ein großer Stromausfall für die betroffenen Anwohner und Geschäftsleute immer extrem unangenehm. Aber glücklicherweise war der Vorfall in der Nacht, und einige Anwohner sind derzeit auch im Urlaub.“ Der Notdienst der Stadtwerke Meerbusch war noch in der Nacht mit mehreren Mitarbeitern im Einsatz und sorgte mit Notstrom-Maschinen provisorisch dafür, dass die Büdericher gegen 3.30 Uhr wieder Strom hatten. Dafür wurde der Strom aus anderen Leitungen umgeleitet, erklärt Steffen. „Es kann sein, dass der ein oder andere Anwohner währenddessen nochmal ein Flackern bemerkt hat, aber grundsätzlich war der Strom wieder da.“ Weil der Stromausfall so massiv war, waren auch am Freitag noch mehrere Mitarbeiter der Stadtwerke Meerbusch den ganzen Tag damit beschäftigt, den Schaden endgültig zu beheben und eine stabile Stromversorgung zu garantieren.