Kultur in Meerbusch Mara Troeger Gallery zeigt Abstrakte Kunst von Corinna Tilenius

„Sie ist die Persönlichkeit, die mir gerade auf kreativer Basis sehr viel mitgegeben hat – sie ist meine Mutter. Ihr möchte ich jetzt in meiner Gallery die nächste Ausstellung widmen.“ Mara Troeger, die sich bei ihrer Arbeit vorrangig der Schwarz-Weiß-Fotografie bedient, bewundert die besondere Technik und vor allem die Perfektion in der Farbgebung der Arbeiten von Corinna Tilenius, die in der Nähe von Kassel lebt. Sie gilt als Pionierin der abstrakten Malerei. Mit einem einzigartigen Zusammenspiel aus abstrakten Sichtweisen, kunsthistorischen Einflüssen und persönlichen Erfahrungen schafft sie Werke, die den Betrachter in eine Welt der Reflexion und Interpretation entführen. Gleichzeitig erreichen die Kompositionen eine emotionale Tiefe, die das Publikum fasziniert.