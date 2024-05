Polizei in Meerbusch Mann belästigt Elfjährige sexuell in der U76

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochmittag in der U76 in Richtung Krefeld abgespielt hat. Dabei war ein elfjähriges Mädchen aus Meerbusch nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch (15. Mai) von einem fremden Mann unsittlich angefasst und sexuell belästigt worden. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Ebenso wird ein Mann gesucht, der den Täter aus der Bahn geworfen hat. Das Mädchen war am Mittwoch gegen 12.35 Uhr an der Haltestelle Belsenplatz in Düsseldorf in die U76 in Richtung Krefeld eingestiegen. Ein bisher unbekannter Mann setzte sich nach kurzer Zeit neben das Kind und streichelte dieses am Oberschenkel. Als sie daraufhin aufstand, um sich von dem Mann zu entfernen, fasste er dem Mädchen noch an das Gesäß und hielt sie fest. Hierauf wurden andere Fahrgäste aufmerksam, sprachen den Unbekannten an und verwiesen ihn an der Haltestelle "Am Landsknecht" in Meerbusch der Bahn. Jedoch stieg dieser wieder ein und verließ letztlich an der Haltestelle Forsthaus die U76.