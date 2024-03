Blaulicht in Meerbusch Mann auf frisiertem E-Scooter unter Drogen will vor Polizei fliehen

Die Polizisten entschieden sich daher, den Mann zu kontrollieren. „Dabei geschah dann das, was beide Beamte bereits vermuteten: Der Mann schien mit einer Kontrolle nicht einverstanden zu sein“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Er fuhr einfach weiter, wobei er zunächst an einer roten Ampel anhielt und wartete. Auf der Flucht vor dem Streifenwagen war sein E-Scooter ungewöhnlich schnell unterwegs – die Elektroroller müssen normalerweise bei 20 Stundenkilometern abgeriegelt sein. Bevor die Polizei den Mann anhalten konnte, warf er einen kleinen, schwarzen Gegenstand in einen Grünstreifen.