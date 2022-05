Flugverkehr in Meerbusch : Luftwirbel von Flugzeug reißen in Büderich Ziegel vom Dach

Luftwirbel von Flugzeug reißen in Büderich Ziegel vom Dach

Flugverkehr in Meerbusch

Von dem Satteldach in Büderich lösten sich Ziegeln durch Luftverwirbelungen, die ein Flugzeug ausgelöst hatte. Foto: Schüller

Büderich Die Hausbesitzer in Büderich informierten umgehend den Flughafen. Dieser ließ den Schaden am nächsten Tag beheben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr wurden Hans-Christoph Schüller und seine Frau durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Auf dem Satteldach ihres Hauses an der Grabenstraße in Büderich hatten sich Ziegel gelöst und waren zu Boden geknallt. „Es waren fünf Ziegel von der einen Seite, zwei weitere von der anderen Seite des Satteldachs. Und es war windstill“, berichtet der Büdericher. Die einzig mögliche Ursache: Wirbelschleppen. Dabei handelt es sich um Luftverwirbelungen, die hinter einem fliegenden Flugzeug entstehen.