Lank-Latum : Kein Geld für neue Lüftungsanlage im Forum Wasserturm

Lank-Latum Durch die Pandemie werden Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden wichtiger. Die SPD hatte deshalb beantragt, im kommenden Jahr im Forum Wasserturm die Lüftung zu erneuern.

Das Forum Wasserturm wird auch im kommenden Jahr keine neue Lüftungsanlage bekommen. Einen Antrag der SPD, Kosten in Höhe von 680.000 Euro in den Haushalt einzustellen, lehnten die Mitglieder des Klima-, Bau- und Umweltausschusses ab. „Angesichts der Haushaltslage werden wir das im nächsten Jahr nicht angehen können“, begründete Daniel Thywissen die Haltung der CDU. Dem schloss sich Thomas Gabernig von der FDP an. „Es wurden in der Vergangenheit falsche Prioritäten gesetzt“, erklärte er. Derzeit werden die letzten Arbeiten für das neue Foyer am Forum Wasserturm beendet. Seiner Meinung nach wäre der Einbau einer neuen Lüftungsanlage vordringlicher gewesen. Dies mache sich vor allem in der warmen Sommerzeit bemerkbar. Priorität hätten derzeit aber die Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas.