Luca Dyckers von der Feuerwehr in Meerbusch Zwischen Einsatz und Instagram

Dyckers selbst blickt in die Zukunft. Aktuell arbeitet der begeisterte Schrauber nach seinem Abitur 2022 an der Montessori-Gesamtschule in einer Oldtimer-Werkstatt in Düsseldorf, will aber im kommenden Jahr seine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann und Notfallsanitäter machen. „Ich hoffe, dann in Düsseldorf arbeiten zu können, wo etwas mehr los ist als in Meerbusch“, so Dyckers. In der Meerbuscher Wehr will er nebenher aber auf jeden Fall weiterhin aktiv bleiben. „Die Kameradschaft bindet an die Heimat. Ich kann mir nicht vorstellen, aus Osterath wegzugehen.“