Theater in Lank Lotumer Buretheater startet wieder mit einem neuen Stück

Bester Beweis dafür ist das neue Stück, das einmal wieder – nach 14 Jahren – auf einem Bauernhof handelt. In dem Stück, das auf der Bühne des Forums Wasserturm vorgeführt wird, geht es ziemlich deftig zu. Trotzdem freut sich Spielleiter Robert Paas, nach den erfolgreichen Vorstellungen von „Pension Schöller“ in der vergangenen Spielzeit, jetzt „Die Frollets kohme“ zeigen zu können – einen Schwank in drei Akten von Bernd Gombold, der von Peter Pütz in die rheinische Fassung gebracht wurde. Er spielt im Männerhaushalt von Witwer Johann und Sohn Wilfried. Dort herrscht Chaos, auf dem Hof von Vater und Sohn Schmitz fehlt die ordnende Hand. Und erst eine Wette sorgt dafür, dass „Die Frollets kohme“. Harmonie allerdings herrscht nicht – denn vier Frauen streiten sich im Damenduell um die Gunst der Herren.