Engagement in Meerbusch : Mit 80 noch für die Heimat aktiv

Lothar Beseler hat sich sein Leben lang für Politik, Kultur und das Zusammenleben in Meerbusch eingesetzt. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (ort)

Meerbusch Lothar Beseler war Meerbuschs Bürgermeister zur Zeit der Wende und hat zahlreche Gruppen und Vereine gegründet, geführt und geprägt.

Auf acht Lebensjahrzehnte zurückblicken zu können, ist ein Geschenk. Dahinter aber steckt viel Energie, Ehrgeiz und Interesse. Nur wer neugierig auf das Leben ist, kommt mit vielen gesellschaftlichen Bereichen in Kontakt. Wieviel Möglichkeiten sich daraus ergeben können, beweist der Lebensweg von Meerbuschs ehemaligem Bürgermeister Lothar Beseler, der auch Vorstand des hiesigen Kulturkreises ist. Er wurde 1942 in Essen geboren und feiert in diesem Jahr Karfreitag seinen 80. Geburtstag – mit Ehefrau Doris, den zwei Töchtern, fünf Enkelsöhnen und vielen Freunden.

Der runde Geburtstag ist für Beseler Anlass, zurück und auch nach vorn zu sehen. Ein entsprechender Rückblick bringt vor allem Fakten und Daten: Nach Abitur und Jura-Studium 1973 Eintritt als Richter in die Arbeitsgerichtsbarkeit, zuletzt Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht. Nach der Promotion folgte ab 2007 die Rechtsanwalts-Tätigkeit. Zudem wird Lothar Beseler als Autor zahlreicher arbeitsrechtlicher Fachbücher geschätzt und ist noch immer als Dozent für Betriebs- und Personalräte, Personalabteilungen und Anwälte aktiv.

Ähnlich dicht belegt ist das Betätigungsfeld auf regionaler Basis. In Meerbusch war der seit 1972 dort lebende überzeugte Sozialdemokrat zehn Jahre lang stellvertretender Bürgermeister und füllte von 1989 bis 1994 das damals noch ehrenamtliche Amt des Bürgermeisters aus. „20 Jahre Kommunalpolitik – in diesen Zeitraum fiel die für mich sehr berührende Wiedervereinigung. Als Richter war ich dienstlich und als Bürgermeister ehrenamtlich mit der Hilfe für die Städte Blankenburg und Wittenberg in den neuen Bundesländern engagiert. Wir haben viel über die Grenze geschafft, das war oft schwierig, aber ich wollte helfen“ erinnert er sich.

Für diese und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten für die Stadt Meerbusch wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Ehrenring der Stadt und der Dr. Franz-Schütz-Plakette der K.G. Büdericher Heinzelmännchen ausgezeichnet. Von Ruhestand ist auch heute keine Spur. Seit 2000 ist er Vorsitzender des Meerbuscher Kulturkreises (MKK), seit 2004 Vorstand des Fördervereins Meerbusch-Fouesnant und seit 2008 steht er an der Spitze der Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“. Seit 2001 ist er Präsident des Martinskomitees Strümp. In vielen Vereinen ist er auch Mitgründer.