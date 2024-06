Hotel in Meerbusch Location Cham bietet Cocktails, Kultur und Fußball

Viele Jahre hatte sie in Osterath das Atelier „Kunstwecker“ geführt. In der Location Cham möchte sie nun auch Kunst, Kultur und Musik zusammenbringen. „Seit die Galerie Mönter geschlossen hat, fehlt so ein Platz in Osterath“, findet Schmidt, die deshalb in Zukunft verschiedene Events in ihren Räumlichkeiten anbieten wird. Comedy-Veranstaltungen, Karaoke-Abende, Live-Kochen und -Malen, Weinverkostungen, Ausstellungen oder DJ-Auftritte – die Ideen der 47-Jährigen, ihres Mannes Thomas und des gemeinsamen Sohnes Livius sind vielfältig.