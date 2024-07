Unfall auf der A57 Feuerwehr befreit eingeklemmten Lkw-Fahrer

Bei dem Unfall war einer der beteiligten Lkw dem anderen von hinten aufgefahren. Warum es dazu kam, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Einer der beiden Lastwagenfahrer wurde beim Aufprall in seiner Kabine eingeklemmt und dabei verletzt. Die Leitstelle alarmierte umgehend Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Meerbuscher Wehr rückte mit der hauptamtlichen Wache sowie den ehrenamtlichen Löschzügen Osterath und Strümp zur Unfallstelle aus. „Am Einsatzort begannen die Einsatzkräfte mit einer schnellen, zeitkontrollierten Rettung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst durchgeführt wurde“, berichtet ein Sprecher. Das bedeutet, dass die Feuerwehr alles daran setzte, den Verunfallten so schnell wie möglich zu retten, aber zugleich so schonend vorgeht, dass weitere Verletzungen oder eine Verschlechterung des Zustands vermieden werden.