Kultur Jazz für den guten Zweck im Forum Wasserturm

Am morgigen Freitag, 22. März, lädt der Lions Club Düsseldorf-Meererbusch zum inzwischen traditionellen Benefiz-Konzert ein. Diese vierte Ausgabe beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr, im Forum Wasserturm an der Rheinstraße 10 in Lank. Gespielt wird Jazz zugunsten der Hospizbewegung Meerbusch. In diesem Jahr tritt das bekannte Daniel Goldkuhle Trio & Special Guests auf. In der Reihe „Jazz im Forum Wasserturm“ begrüßt der Gitarrist Daniel Goldkuhle renommierte Musiker aus der deutschen Jazzszene. Kulturfreunde finden weitere Informationen im Internet unter www.wasserturm-meerbusch.de/unsere-veranstaltungen/konzerte.