Firmen in Meerbusch : Diese Engel helfen jetzt auch im Haushalt

Angel Bike-Gründer Sascha Plewka und seine Mitarbeiterinnen Inge Hartmann (l.) und Jenny Janssen unterstützen Senioren im Alltag. Foto: Anke Kronemeyer

Meerbusch Sascha Plewka hatte seinen Kurierdienst „Angel Bike“ gegründet, um Älteren während der Corona-Pandemie Lebensmittel nach Hause zu bringen. Nun beschäftigt er zudem zwei Mitarbeiterinnen, die Senioren im Alltag helfen.

Jenny Janssen aus Lank wollte nach ihrer Zeit als selbstständige Gastronomin noch etwas tun, sich nicht tatenlos in den Ruhestand begeben. Genauso wie Inge Hartmann aus Langst-Kierst. Die beiden Frauen, beide Mitte sechzig Jahre alt, kamen zufällig in Kontakt mit Sascha Plewka, der im Frühjahr des letzten Jahres seinen Fahrrad-Kurierdienst gegründet hatte. Bei ihm hatten immer wieder Kunden, aber vor allem auch Pflegedienste angefragt, ob er nicht noch mehr als Lebensmittel liefern könne, zum Beispiel älteren Menschen im Haushalt helfen. Und so entwickelte er die Idee, seine Dienste auszuweiten – und als er die Damen Janssen und Hartmann kennenlernte, war sie ausgereift: Angel Bike hilft jetzt auch im Haushalt.

Das hieß aber erstmal für alle: lernen, richtig büffeln, Erste Hilfe-Kursus, Kommunikation mit Demenzkranken, Beschwerdemanagement trainieren. 40 Stunden lang dauert diese Weiterbildung, die mit einer offiziellen Zulassung und einem Zertifikat abgeschlossen wird. Damit dürfen dann Sascha Plewka, der diesen Kursus auch absolviert hat, und seine beiden neuen Mitarbeiterinnen ihre so genannten Entlastungsleistungen anbieten. Ganz wichtig: Sie ersetzen keinen Pflegedienst, dürfen ihre Kunden zum Beispiel nicht waschen oder beim Duschen helfen. „Wir helfen im Haushalt“, so Jenny Janssen, „und erledigen das, um was uns die Menschen bitten.“ Dazu gehört es vielleicht mal sauberzumachen, etwas wegzubringen, aber manchmal auch nur, gemeinsam bei einem Kaffee zu sitzen und zu quatschen.

INFO Wie bei Angel Bike bestellt werden kann Bestellung Man bestellt bei Sascha Plewka über Facebook oder per E-Mail ([email protected]) seine Lebensmittel – egal, ob sie aus dem Apfelparadies, von Alnatura aus Büderich oder von Dinos Capuccino sein sollen, und er liefert sie am nächsten Tag aus. Nicht nur innerhalb von Meerbusch, sondern mittlerweile auch nach Düsseldorf. Als neue Händler sind „Muttis Naturköstlichkeiten“ in Büderich dazugekommen sowie Edeka Nettersheim in Büderich. Pro Lieferung werden mindestens acht Euro berechnet, je nach Strecke. Nachhaltig Der Start-up-Unternehmer bezeichnet sich als nachhaltigen Lieferdienst, weil er CO2-frei mit dem Fahrrad unterwegs ist und pro Tag mindestens 70 Kilometer fährt – und eben nicht seine Kunden, die mit dem Auto zum Lebensmitteleinkauf fahren. Kontakt Sascha Plewka ist mobil unter Telefon 0170 8117922 erreichbar. Er sucht übrigens noch eine Fachkraft zur Begleitung und Unterstützung sowie Alltagshelfer und Hauswirtschaftler/in mit oder ohne Qualifizierung.

13 Kunden betreut Plewka jetzt für diesen zusätzlichen Dienst, um vier kümmert er sich selbst, die anderen übernehmen die Damen Janssen und Hartmann. In einem Fall ist es ein älteres Ehepaar, ansonsten ältere Damen, die sich über die Unterstützung im Alltag freuen. Hartmann, die bis zur Rente als Team-Assistentin bei Siemens in Uerdingen gearbeitet hat, hatte schon vorher für eine andere Agentur in verschiedenen Haushalten geholfen und kennt sich bereits als Alltagshelferin aus. Sie hat sich auf Betreuung von Demenzkranken spezialisiert und erfährt viel Dankbarkeit, auch und vor allem von den Angehörigen, die damit mal eine Pause ihrer eigenen 24-Stunden-Betreuung erfahren. Und von den Kunden selbst: Als sie jetzt einer älteren Dame erzählt hat, dass sie ein paar Tage Urlaub machen wollte, schenkte die ihr Badesandalen. „In Silber, ganz schick“, strahlt Inge Hartmann.

Die beiden Frauen sind als Mini-Jobberinnen bei Angel Bike angestellt, Plewka rechnet ihren Einsatz über die Pflegekasse ab. Die zahlt pro geleisteter Stunde etwa 32,50 Euro für diese Entlastungsleistung, abhängig von den unterschiedlichen Pflegestufen der Kunden. Pflegestufe 1 ist Grundvoraussetzung, um diese Hilfe in Anspruch nehmen zu können und erstattet zu bekommen.

Jenny Janssen und Inge Hartmann sind aber nicht die beiden einzigen neuen Mitarbeiterinnen für Sascha Plewka. Weil auch sein Lieferdienst für Lebensmittel weiter wächst, hat er jetzt eine studentische Hilfskraft als Unterstützung und zweite Fahrerin angestellt. Sein kleines Unternehmen wird schon seit Beginn an von vielen Firmen unterstützt, die als Gegenleistung mit ihrem Firmenlogo auf Trikot oder Rädern auftauchen. Dino Capuccino und Kettenantrieb gehören ebenso dazu wie Bikefriends, ein Anbieter von Radreisen auf Mallorca. In diesem Jahr sind zehn weitere Sponsoren dazu gekommen, unter anderem die Continentale Landesdirektion Sieger als Hauptsponsor für drei Jahre. Zu seinen Rädern mit Gespann hat sich Plewka jetzt auch ein Lastenrad angeschafft, auch das soll mit Logos seiner Sponsoren beschriftet werden.