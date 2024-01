Liedermacher und Transmann „Ich möchte auch etwas sagen“

Mit 20 Jahren – nachdem ein dreijähriges Verfahren mit anschließendem Okay zu einer Operation vorlag – begann das neue Leben. Damals wohnte Nicolai in Köln, studierte Musikwissenschaft, lernte Gitarre spielen und nahm Gesangsunterricht: „Ich bin immer offen mit dem Thema umgegangen. Es war schlimm – auch während der Angleichungsphase – immer wieder verspottet oder zur Zielscheibe von Blödeleien zu werden. Ich möchte keine Angst mehr haben und dieses Gefühl auch anderen Menschen ersparen. Deshalb stelle ich das Thema in den Vordergrund, möchte den Verspottern nicht die Plattform überlassen – ich möchte auch was sagen.“ Seit Jahren schreibt Nicolai Burchartz in dem Blog „Nicolais T*agebuch“, nutzt jetzt aber auch andere Medien – wie den WDR und die Rheinische Post -, um damit offen umzugehen.